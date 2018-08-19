Так, там будуть усі ті круті шпигунські штучки. Ні, на цих машинах не можна буде їздити по громадських дорогах.

Британський автовиробник Aston Martin заявив, що до 2020 року випустить 28 точних копій моделі DB5, що стала автомобілем Джеймса Бонда у фільмі “Годфінгер”.

Як повідомляє CNN, 25 копій будуть продані усім охочим, котрі готові заплатити по 3,5 мільйони доларів за екземпляр, а кошти від ще трьох машин віддадуть на благодійність. Порівняно з вартістю оригінального DB5 Goldfinger, вартість копій помітно нижча – у 2010 році справжній фільмовий спорткар був проданий на аукціоні за $4,6 млн.

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Усі DB5 будуть обладнані діючими шпигунськими девайсами, як наприклад, номерна табличка, що обертається. Нові автомобілі компанія Aston Martin створюватиме разом із EON Productions – фірмою, що знімає фільми про Бонда. Перші клієнти отримають свої авто в 2020 році. Автовиробник попередив, що ці автомобілі не зможуть їздити по дорогам загального користування.

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