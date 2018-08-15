На продаж виставлено один з двох унікальних автомобілів, що були замовлені для реклами хіта The Beatles 1968 року.

Сподіваємось, пояснювати, хто такі The Beatles потреби немає. Для реклами одного з хітів легендарного британського квартету у 1968 році була створена пара унікальних Morris Mini-Minor.

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Фото: Morris Mini-Minor Penny Lane 1968 року випуску / Аutoclassics

Кузов автомобіля повністю вкритий дрібними британськими монетками – пенні, оскільки шлягер “Біттлів” називався Penny Lane. Чотири тисячі пенсів повністю вкривають кузов Mini. Для запобігання окисленню мідяки вкрили кількома шарами лаку.

Ці 4000 пенні додають близько 90 кілограм до ваги машини, проте автомобіль повністю на ходу і непогано управляється – він пересувався своїм ходом в рамках рекламних кампаній. Історія пари унікальних “Міні” має прогалини, однак відомо, що зараз одна з машин знаходиться у власності гірничодобувної компанії Cornish Goldsmith, а іншу, після закінчення промо, викупив один з близьких групі людей і 25 років Mini був у одній сім'ї. А тепер за 25 тисяч доларів цей “Penny Lane” Mini може стати вашим.

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