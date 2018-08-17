Титанічна робота була проведена для того, аби повернути до життя Ferrari Berlinetta Boxer 512 BBi 1984 року випуску.

Відеоролики про реставрацію автомобілів у соцмережах не рідкість. Однак це відео можна віднести до виняткових. Хоча б лише тому, що його герой рідкісна модель Ferrari 512 Berlinetta Boxer 1984 року випуску з опозитним 12-циліндровим двигуном. Знайти запчастини до такої машини вкрай важко.

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Фото: Реставрація Ferrari 512 Berlinetta Boxer / FerrariChat

Закладаємось, більшість автолюбителів навіть не підозрюють, що Ferrari випускала не лише V-подібні двигуни, а й опозитні – як у Subaru. Ferrari 512 Berlinetta Boxer або 512i BB випускалась з 1981 по 1984 роки. Протягом чотирьох років італійці зібрали лише 1000 таких машин. Зазначимо також, що реставратор автомобіля проживає у США, куди ніколи офіційно не завозилась ця модель, а отже, перед майстром стояла неймовірно складне завдання. Це ще один аргумент на користь того, аби переглянути це відео.

Реставрація розпочалась наприкінці 2014 року. Користувач FerrariChat під ніком Newman розібрав суперкар до останнього гвинтика і повністю оновив кожну найдрібнішу деталь. Робота по відновленню двигуна заслуговує особливої поваги!

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