Кращого застосування для 35-річної Audi 100 годі й шукати.

Літня спека в Україні перетворює маршрутки на сауни, а тим часом в естонському місті Раквере проходить щорічний “Фестиваль саун”. Одна група автомобільних ентузіастів виділилась і тут, представивши на суд публіки свою “Саун-Ауді".

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Любителі гарячої пари на “Фестивалі саун” показували різноманітні пересувні варіанти, конвертовані з причепів та вантажівок, а от легкова машина була усього одна, тому привертала найбільшу увагу, повідомляє Designyoutrust.

Фото: парильня SaunAudi / Facebook/SaunAudi

Може й не добре для бізнесу розкривати такі подробиці, та SaunAudi не стидається казати, що раніше жовтий Audi використовували у поховальній службі. Незвичну сауну створила група друзів, які спочатку просто хотіли попаритися у приміщенні, будівництво якого на той момент ще не було завершено. Замість того, аби орендувати інше приміщення, вони вирішили купити стару машину, які в Естонії коштують “копійки”, і перетворити її на сауну. Машину придбали за 200 євро.



Audi 100 Avant 1984 року ззовні майже не відрізняється від звичайного автомобіля, його видає лише величезний димар, що стирчить з капоту. Всередині ж, як і годиться у сауні, усе обшито деревом. Сауна працює від пічка на дровах і каменів. “Саун-Ауді” вміщує до п’яти людей, має світлодіодне освітлення і стереосистему з чотирма динаміками та USB-підключенням.

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