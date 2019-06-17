Лучшего применения для 35-летней Audi 100 не найти.

Летняя жара в Украине превращает маршрутки на сауны, а между тем в эстонском городе Раквере проходит ежегодный "Фестиваль саун". Одна группа автомобильных энтузиастов выделилась и здесь, представив на суд публики свою "Саун-Ауди".

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Любители горячего пара на "Фестивале саун" показывали различные передвижные варианты, конвертируемые с прицепов и грузовиков, а вот легковая машина была всего одна, поэтому привлекала наибольшее внимание, сообщает Designyoutrust.

Фото: сауна SaunAudi / Facebook/SaunAudi

Может и не хорошо для бизнеса раскрывать такие подробности, но SaunAudi не стыдится говорить, что раньше желтый Audi использовали в погребальной службы. Необычную сауну создала группа друзей, которые сначала просто хотели попариться в помещении, строительство которого на тот момент еще не было завершено. Вместо того, чтобы арендовать другое помещение, они решили купить старую машину, которые в Эстонии стоят "копейки", и превратить ее в сауну. Машину приобрели за 200 евро.

Audi 100 Avant 1984 извне почти не отличается от обычного автомобиля, его выдает лишь огромный дымоход, торчащий из капота. Внутри же, как и полагается в сауне, все обшито деревом. Сауна работает от печки на дровах и камней. "Саун-Ауди" вмещает до пяти человек, имеет светодиодное освещение и стереосистему с четырьмя динамиками и USB-подключением.

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