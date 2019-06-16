Большинство водителей предпочитают заправлять автомобиль сразу после того, как загорается сигнал о том, что топливо заканчивается, поэтому вопрос "сколько можно проехать на горящей лампочке" остается открытым.

Количество остатков бензина в баке зависит от класса автомобиля и его размеров. При этом, например, компактная модель может проехать около 50-60 км, а большой кроссовер – около 150-180 км.

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Bussines Insider опубликовал информацию о моделях с американского рынка, выпущенных в 2016 и 2017 годах. Она затрагивает самые популярные автомобили, включая седаны, а также внедорожники и пикапы. Все они имеют бензиновые двигатели, что вполне понятно, потому что в Соединенных Штатах доля дизельного топлива очень мала.

Расчеты показали, что, например, у Hyundai Santa Fe и Kia Sorento топлива хватит на 65 км пути, у Kia Optima еще меньше – 50 км, а у Nissan Teana самый большой запас – 180 км. Две другие модели, Nissan Altima и Rogue (X-Trail), имеют запас на 99 и 101,6 км соответственно.

У Subaru Forester после включения сигнала в баке остается 12 литров бензина, что достаточно для того, чтобы проехать 100-135 км.

Кроссовер Toyota RAV4 может проехать 51,5 км после того, как загорится лампочка, а Chevrolet Silverado – 53,6 км. Запаса топлива у Honda CR-V хватит для 60,3 км, у Ford F-150 – на 62,9 км. Результат Toyota Camry составляет 101,9 км, Honda Civic – 102,4, Toyota Corolla – 102,5 км, а Honda Accord – 107,6 км.

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