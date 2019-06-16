Більшість водіїв вважають за краще заправляти автомобіль відразу після того, як спалахує сигнал про те, що паливо закінчується, тому питання "скільки можна проїхати на палаючої лампочці" залишається відкритим.

Кількість залишків бензину в баку залежить від класу автомобіля і його розмірів. При цьому, наприклад, компактна модель може проїхати близько 50-60 км, а великий кросовер - близько 150-180 км.

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Bussines Insider опублікував інформацію про моделі з американського ринку, випущених в 2016 та 2017 роках. Вона зачіпає найпопулярніші автомобілі, включаючи седани, а також позашляховики і пікапи. Всі вони мають бензинові двигуни, що цілком зрозуміло, тому що в Сполучених Штатах частка дизельного палива дуже мала.

Розрахунки показали, що, наприклад, в Hyundai Santa Fe і Kia Sorento палива вистачить на 65 км шляху, у Kia Optima ще менше - 50 км, а у Nissan Teana найбільший запас - 180 км. Дві інші моделі, Nissan Altima і Rogue (X-Trail) мають запас на 99 і 101,6 км відповідно.

у Subaru Forester після включення сигналу в баку залишається 12 літрів бензину, що досить для того, щоб проїхати 100-135 км.

Кросовер Toyota RAV4 може проїхати 51,5 км після того, як загориться лампочка, а Chevrolet Silverado - 53,6 км. Запасу палива у Honda CR-V вистачить для 60,3 км, а Ford F-150 - на 62,9 км. Результат Toyota Camry становить 101,9 км, Honda Civic - 102,4, Toyota Corolla - 102,5 км, а Honda Accord - 107,6 км.

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