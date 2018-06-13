Універсал Mercedes-Benz C200 D 2003 року за 1450 євро, Hyundai Tucson цього ж року за 2950 євро або Audi A6 за 750 евро? Ціни на литовських авторинках влітку 2018 года.

Українці продовжують купувати вживані автомобілі в Литві, куди привозять машини практично з усієї Європи.

Щоб дізнатися ціни на них, український блогер поїхав в Литву та відзняв відео, на якому показав десятки автомобілів, виставлених на продаж.

Дивіться відеоблог з цінами на вживані авто в Литві:



Нагадаємо, що Гройсману дають добро на вирішення питання з "євробляхами" за місяць.