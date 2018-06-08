Народний депутат України Сергій Міщенко подав в Верховну раду України геніальний по своїй суті проект. На його думку, прийняття цього документу вирішить проблему масової експлуатації «євроблях» в Україні.

Народний депутат подав в парламент “Проект постанови про вжиття невідкладних заходів для розв'язання проблеми неконтрольованого ввезення на територію України вживаних автомобілів” №8427.

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Фабула документу вражає своєю лаконічністю та складеться всього з трьох пунктів:

1. Доручити Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня прийняття цієї Постанови розв’язати проблему неконтрольованого ввезення на територію України, обігу та використання в Україні вживаних автомобілів без проведення їх реєстрації відповідно до закону.

2. Заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України особистий звіт Прем’єр-міністра України про виконання цієї Постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Ніяких конкретних правових механізмів для вирішення цього питання не пропонується. Яким чином підлеглі Прем’єр-міністра повинні вирішити це питання, також на зазначається.

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Нагадаємо, що проблема з масовою експлуатацією українцями авто на іноземній реєстрації виникла через фактичну заборону розмитнення вживаних авто старше 2010 року випуску.