Речь идет о транспортных средствах, заявленных кандидатами в официальных декларациях о прибылях.

Наиболее заявленных в декларации автомобилей среди претендентов на высший пост в государстве оказалось у нардепа, который активно выступает за уменьшение налоговой нагрузки на импорт легковых авто.

Речь идет о Юрии Деревянко, выдвиженце партии "Воля". У него задекларировано аж шесть автомобилей. Три из них зарегистрированы именно на него - Mercedes-Benz S500 4Matic (2007 года изготовления), Range Rover (2010) и Toyota Land Cruiser 200 (2011 год). Еще три авто – у его жены Анастасии Зверевой: Lexus RX450h (2009 года) и Range Rover (2009 и 2010 годов). Таким образом, автомобилей Range Rover 2009-2010 гг в семье аж три. Для чего столько? Вопрос риторический.

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Роман Насиров выходит из арендованного Lexus LS 600h L

Бывший руководитель налоговой Роман Насиров – тоже большой ценитель дорогих "тачек". Хотя в его собственности – лишь скромная Toyota Camry 2008 года. Кроме того, он арендует Lexus LS 600h L (2013 года). А вот жена имеет больше транспорта - Екатерина Глимбовская владеет Range Rover (2013 год), Toyota Land Cruiser Prado (2014 год), а также байком Harley-Davidson FLS TLB 1690.

Другие кандидаты в президенты имеют менее пяти авто.

Напомним, какие авто имеют действующий президент, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко.