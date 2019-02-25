С 18 по 24 февраля 2019 года в Киеве сотрудниками КП "ЦОДД" перемещено на специальную площадку 30 транспортных средств.

В рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управления патрульной полиции в г. Киеве сотрудниками коммунального предприятия осуществлено доставки на специальную площадку 30 транспортных средств нарушителей ПДД, которые были временно задержаны патрульными полицейскими.

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В КП "Центр организации дорожного движения" осуществляется круглосуточная работа грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, обеспечивающих загрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств.

Временное задержание транспортных средств осуществляется на основании статьи 265-2 КУоАП, в том числе и в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3. ст. 122 КУоАП(Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (Совершение дтп), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Временно задержанные транспортные средства доставляются на специальную площадку по адресу г. Киев, ул. Гната Хоткевича, 20Б. Информацию о временно задержанных транспортных средствах можно получить, позвонив по номеру 102.