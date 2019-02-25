З 18 по 24 лютого 2019 року в Києві співробітниками КП "ЦОДР" переміщено на спеціальний майданчик 30 транспортних засобів.

В рамках співпраці КП "Центр організації дорожнього руху" і Управління патрульної поліції у м. Києві співробітниками комунального підприємства здійснено доставлення на спеціальний майданчик 30 транспортних засобів порушників ПДР, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими.

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У КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюється цілодобова робота вантажних автомобілів-евакуаторів з краном-маніпулятором і екіпажів в складі водіїв і стропальників, забезпечують завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів.

Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється на підставі статті 265-2 КУпАП, в тому числі і у разі наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Порушення правил зупинки чи стоянки), ст. 124 КУпАП (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди), ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового полісу), а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження".

Тимчасово затриманні транспортні засоби доставляються на спеціальний майданчик за адресою м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20Б. Інформацію про тимчасово затримані транспортні засоби можна отримати, зателефонувавши за номером 102.