Вчера состоялось очередное заседание Координационного совета по безопасности дорожного движения под председательством Премьер-министра Украины Гройсмана В.Б., с участием Министра внутренних дел Авакова А.Б.

На заседании Рады были представлены доклады по выполнению предыдущих задач и расставлены задачи и акценты относительно дальнейшей деятельности.

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Важнейшей и наиболее актуальной из тем, была автофиксация, ведь она может принести значительные средства в бюджеты разных уровней. По данной теме командой МВД и Нацполиции были представлены результаты кропотливой и очень упорной работы.

Фактически, система автоматической фиксации вышла на финишную прямую. Однако, еще нужно отладить многие процессы и алгоритмы для того чтобы система заработала. Пока идет работа, в том числе, обменом информацией с Укрпочтой и получением от Госспецсвязи аттестата КСЗИ на автоматизированную систему обработки данных.

Но уже месяц сотрудники Департамента патрульной полиции вместе с ГСЦ тестируют процедурную составляющую и работу системы. Обработано было более 15 тысяч информационных файлов – пока виртуальных постановлений об административном правонарушении. При сумме штрафе 255-510 грн. это от 4 до 7 миллионов гривен – огромная сумма, учитывая, что это только несколько камер, которые работают в тестовом режиме.

Сейчас уже время говорить, что следующими, параллельными шагами для дальнейшего внедрения системы является именно привлечение владельцев дорог и органов местного самоуправления в процесс.

Владельцы дорог, по согласованию с полицией, будут устанавливать камеры, а обработка всех данных будет осуществляться на центральном уровне ЦОД, который будет находиться в Киеве.

Напомним, что согласно закону, регламентирующему фото и видео фиксацию нарушений ПДД виновным в совершении правонарушения автоматически признается его юридический владелец (который может даже не иметь водительского удостоверения), а не водитель который был за рулем в момент совершения правонарушения. По словам начальника Главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия при фотофиксации нарушений привязки к лицу нарушителя (как Германии, Японии и других высокоразвитых странах) в Украине не предвидится.