Вчора відбулось чергове засідання Координаційної ради з безпеки дорожнього руху під головуванням Прем`єр-міністра України Гройсмана В.Б., за участі Міністра внутрішніх справ Авакова А.Б..

На засіданні Ради було презентовано доповіді по виконанню попередніх завдань та розставлено задачі та акценти щодо подальшої діяльності.

Читайте також: В кого з кандидатів в президенти найбільше автомобілів

Найважливішою і найактуальнішою з тем, була авто фіксація, адже вона може принести значні кошти до бюджетів різних рівнів. За даною темою командою МВС та Нацполіції було презентовано результати кропіткої і дуже наполегливої роботи.

Фактично, система автоматичної фіксації вийшла на фінішну пряму. Проте, ще потрібно відлагодити багато процесів і алгоритмів для того щоб система запрацювала. Поки що йде робота, в тому числі, обміном інформацією з Укрпоштою та отримання від Держспецзвязку атестату КСЗІ на автоматизовану систему обробки даних.

Але вже місяць співробітники Департаменту патрульної поліції разом з ГСЦ тестують процедурну складову і роботу системи. Опрацьовано було понад 15 000 інформаційних файлів - поки що віртуальних постанов про адміністративне правопорушення. При сумі штрафі 255-510 грн. це від 4 до 7 мільйонів гривень – величезна сума враховуючи що це лише кілька камер,які працюють в тестовому режимі.

Зараз вже час говорити, що наступними, паралельними кроками для подальшого впровадження системи є саме залучення власників доріг та органів місцевого самоврядування до процесу.

Власники доріг, за погодженням з поліцією, будуть встановлювати камери, а обробка всіх даних буде здійснюватись на центральному рівні ЦОД, який буде знаходитись у м.Києві.

Нагадаємо що згідно з законом який регламентує фото та відео фіксацію порушень ПДД винним у вчинені правопорушення автоматично визнається його юридичний власник (який може навіть не мати водійського посвідчення), а не водій що був за кермом у момент скоєння правопорушення. За словами Начальника Головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія при фото фіксації порушень прив’язки до обличчя порушника (як у Німеччині, Японії та інших високорозвинених країнах) в Україні не передбачається.