Легковой автомобиль был полностью засыпан снегом, аккумулятор не работал, окна не открывались, однако женщина была совершенно беззаботной.

Сауз Лэйк Тахо – самый густонаселенный город округа Эльдорадо в штате Калифорния. Недавно там выпало рекордное для теплой местности количество снега и муниципалитет начал оперативную очистку дорог, однако в одном из жилых районов столкнулся с неожиданным препятствием.

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Издание Аutoblog сообщает, что 17 февраля на одной из улиц города Саут Лэйк Тахо снегоочистительная машина неожиданно ударила заднюю часть машины, припаркованной на обочине и полностью покрытой снегом. От удара багажник машины открылся. Рабочие начали откапывать автомобиль, чтобы убрать его с улицы эвакуатором и продолжить работу. Однако вдруг один из них заметил женскую руку, которая легла на оконное стекло изнутри машины.

"Она не пыталась выйти и к тому времени, как ее заметили, не выдала себя ни единым звуком", – отметил позже представитель города Крис Фьоре. Когда машину все же нашли, женщина отказалась от медицинской помощи и просто пошла прочь, а ее автомобиль был перемещен на муниципальную парковку.

Имени женщины полиция не называет, поскольку закон она не нарушала. Она сообщила рабочим, что провела в машине более пяти часов. При этом была абсолютно спокойной, несмотря на то, что находилась фактически в ловушке, поскольку аккумулятор машины был разряжен, что делало невозможным обогрев салона или открытие окон. "Все могло закончиться гораздо хуже", – напоследок отметил Крис Фьоре.

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