Фейслифтинговую модель будет представлена на Женевском автосалоне.

Дизайн гибридов Kia Niro Niro Hybrid и Plug-in Hybrid e-Niro был подведен под стиль электрической версии e-Niro, которая вышла на рынок последней и поэтому выглядит современнее. Дебют обновленных гибридов Niro состоится на Женевском международном автосалоне 5 береня.

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С 2016 года Kia продала более 270 тысяч компактных кроссоверов Niro, из них более 100 тысяч – в Европе. В конце 2018 года южнокорейская компания вывела на рынок полностью электрическую модификацию e-Niro. А в этом году обе "полуэлектрические" модели приобретут более современный вид e-Niro.

“Niro стал одним из важнейших драйверов роста для Kia на европейских рынках, именно эта модель – основная во всей нашей стратегии производства автомобилей, что в той или иной мере используют электрическую энергию. Эффектный дизайн в типичной для кроссовера стилистике, функциональность и практичность, низкий уровень вредных выбросов и низкая стоимость владения – все это делает Niro интересным предложением как для индивидуальных клиентов, так и для корпоративных парков. Сейчас, получив обновленный дизайн, став еще лучше в плане качества, семейство Niro станет еще привлекательнее”, – считает операционный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера.

Кроме изменений во внешности, кроссоверы получили несколько нововведений и внутри: улучшилось качество отделочных материалов, появился 10-дюймовый TFT-монитор, а панель приборов Supervision выполнена на экране с диагональю в 7 дюймов.

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Всему семейству Niro предложены новые возможности персонализации. Также, в отличие от многих других гибридных моделей, Niro может быть оснащен опционным тягово-сцепным устройством, позволяющим буксировать оснащенный тормозной системой прицеп массой до 1300 кг.

Силовая установка Niro базируется на экономичном бензиновом двигателе 1.6 T-GDi с непосредственным впрыском топлива. На гибридных версиях в паре с ним работает блок литий-ионных полимерных аккумуляторов с запасом энергии 1,56 кВт-ч (для Niro Hybrid) или 8,9 кВт-ч (для Niro Plug-in Hybrid). Запас хода с использованием исключительно электрической тяги в Niro Plug-in Hybrid в условиях города составляет до 65 км, а при замерах по методике WLTP в комбинированном цикле – 49 км

Европейские продажи KIA Niro Hybrid и Plug-in Hybrid начнутся во втором квартале 2019 года. Обе модели ожидаются и в Украине будут продаваться вместе с электрической.

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