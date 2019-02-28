Возможно, раритетный автомобиль приобрели по цене нового "Мерседеса".

На этой неделе в Хмельницкий сервисный центр привезли для перерегистрации уникальный автомобиль – Mercedes-Benz 230 1938 года выпуска. На таком транспорте передвигался император Японии – Хирохито, Папа Римский, президент рейха Пауль фон Гинденбург и Герман Геринг. Об этом сообщает Главный Сервисный центр Украины. Всего таких автомобилей было изготовлено лишь 770 единиц.

Недавно подобный автомобиль продавали на одном из сайтов автообъявлений. Прошлый владелец хотел за него 65 тысяч долларов. Неизвестно, или именно этот автомобиль зарегистрировали в Хмельницком, однако вряд ли таких машин в Украине много.

Напомним, кто такие коллекционеры раритетов.