Можливо, раритетний автомобіль придбали за ціною нового "Мерседесу".

Цього тижня у Хмельницький сервісний центр привезли для перереєстрації унікальний автомобіль - Mercedes-Benz 230 1938 року випуску. На такому транспорті пересувався імператор Японії - Хірохіто, Папа Римський, президент рейху Пауль фон Гінденбург та Герман Герінг. Про це повідомляє Головний Сервісний центр України. Всього таких автомобілів було виготовлено лише 770 одиниць.

Нещодавно подібне авто продавали на одному з сайтів автооголошень. Минулий власник хотів за нього 65 тисяч доларів. Невідомо, чи саме цей авто зареєстрували в Хмельницькому, однак навряд чи таких машин в Україні багато.

Нагадаємо, хто такі колекціонери раритетів.