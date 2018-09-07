28—30 вересня у Києві відбудеться дев’ятий фестиваль раритетної техніки Old Car Land, на який з’їдуться авто-колекціонери з найкращими моделями унікальних машин минулих років. За три дні фестивалю буде представлено більше 1000 раритетів, кожен з яких має за своїм бампером цікаву історію. А кому належать найбільші авто-колекції у світі?

Джон В. Хафтелінг — найбільша колекція Lamborghini

Усі свої кошти один з найуспішніших адвокатів Америки витрачає на улюблену марку авто. Його колекція — втілення дитячої мрії, адже у ній — всі моделі Lamborghini, які Джон колись побачив у книжках. Скільки саме автомобілів входить до парку, точно не відомо. Проте, у колекції точно є кожна модель Lamborghini з 1967 по 1986 рік.

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Мукеш Амбані — власний автопарк

Керуючий партнер і основний власник компанії Reliance Industries, найбагатша людина Індії має власний автопарк на 170 машин. Серед них: раритетні моделі Maybach 62, Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz S-Class. Зберігаються авто на 6 поверхах власного 27-поверхового будинку бізнесмену.

Хассанал Болкіах — найбільший автопарк у світі

Найбільш вражаюча колекція рідкісних автомобілів, серед яких: 604 Rolls-Royce, 452 Ferrari, 382 Bentley та ще 7000 автомобілів, серед яких — найбільш ексклюзивні авто в світі — Aston Martin One-77, Ferrari Mythos, Cicero BDB Maestro, Porsche Carma, Koenigsegg Agera CC GT. Колекція зберігається у секретних ангарах для літаків.

Фріц та Ганс Шлюмпф — автомобільний Лувр

Цю колекцію називають національним надбанням Франції. Все тому, що у автопарку братів Шлюмпф — 2500 рідкісних елітних автомобілів.

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Ральф Лорен — колекція найкрасивіших машин

Хлопчик з бідної родини емігрантів усе життя мріяв про те, що колись зможе купувати собі щось красиве та вишукане. Власний бізнес Ральф розпочав у 26 років, зараз він на 57 місці найзаможніших людей США. Статки Ральфа становлять 7 мільярдів доларів, тепер він може купити будь яке авто на планеті, але обирає лише найкрасивіші.

У колекції Ральфа: перший суперкар у світі Bugatti Type 57 Atlantic, унікальна Ferrari 250 GTO 1962 року випуску, дві Ferrari 250 Testa Rossa, три McLaren F1 (в тому числі LM), Blower Bentley (1929 року), Bugatti Veyron, Alfa Romeo 8C 2900B Mille Miglia (1938 року) та інші. У 2005 році в Бостоні, а пізніше в 2011 році в Парижі частину колекції Лорена навіть було показано в музеях образотворчих мистецтв.

Джей Кей — колекція спорткарів

Іноді здається, що кліпи Jamiroquai існують лише для того, щоб Джей Кей міг похвалитися своїми авто. Сьогодні його колекція налічує більше 60 машин, серед яких переважно спорткари. Усе почалось з пристрасті до Ferrari, але потім Джей Кей почав збирати Lamborghini, Porsche та інші машини. Porsche 911 Carrera RS 2.7 911, що належить Джею можна побачити у кліпі на пісню «White Knuckle Ride», а Lamborghini Diablo SE30, Ferrari F40 та Ferrari F355 Berlinetta у відео на пісню «Cosmic Girl».

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​​​​Шейх Хамад Аль Нахія — колекція саморобних авто

Шейх Хамад не лише збирає унікальні авто, а і конструює їх сам. Наприклад, він сконструював модель пікапу Dodge Power Wagon, яка у вісім разів більше за оригінал, і навіть розмістив у цій машині маленький готель. Ще один цікавий екземпляр — репліка Jeep Willys. Автомобіль потрапив до книги рекордів Гіннеса.

А компанії Mercedes у 1983 році навіть довелося ненадовго зупинити випуск своєї моделі S-класу, щоб підготувати особливий замовлення для шейха. Він попросив створити 7 Mercedes-Benz 500 SEL, кожен з яких пофарбували в один з кольорів веселки, при цьому не тільки всередині, а й зовні.

Джей Лено

Комік не лише збирає раритетні авто, а навіть веде ТБ-шоу про власний гараж. Його колекція складається з 286 екземплярів, серед яких — 169 машин і 117 мотоциклів. Тут є все, навіть, машини з паровим двигуном та газовою турбіною. Або кришталева машина з двигуном від танка.

Ще більше дивовижних історій і унікальних машин шукайте на фестивалі Old Car Land, 28-30 вересня на ВДНГ.

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