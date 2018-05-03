Фестиваль OldCarLand 2018 – це не тільки унікальна ретротехника, це ще і добрий спосіб познайомитися з оригінальними конструкціями, віхами світового автопрому. На весняному OldCarLand'де-2018 ми бачили декілька таких машин.

Ford Fairline 500 Skyliner

Не часто, але буває: авторитетного виробника раптом “пробиває” на надто сміливі рішення. Кабріолети з жорстким сталевим дахом, який повністю ховається в багажник, випускали кілька компаній (Peugeot, Ford, BMW, Volvo та ін) – в різні роки і з різним успіхом.

Американський Ford Skyliner (1957 - 1959) особливо епічний: сам величезний, важкий, і дах йому під стать – масивний, кутастий, але гляди ж ти, раптом знімається з місця і їде в напрямку багажника. Який вже гостинно відкриває кришку назустріч.

Читайте також: класіфикація ретро-автомобілів

Дах підводився, складав свою передню частину, і змістившись назад на системі важелів, цілком укладався ними в надра багажника.

Сім електродвигунів, чотири домкрати, десять електромагнітів-соленоїдів, десять вимикачів-кінцевиків і шість замків-засувок – це все про нього, про фордівській кабріолет із залізним дахом.

Знаючи, що виробляли у той час американські дизайнери, такому витвору конструкторів можна не дивуватися. Кабріолет (точніше, дах) чесно протримався на конвеєрі 3 модельних роки. Показати її гостям виставки OldCarLand вирішили естонські учасники, які традиційно привозять що-небудь американське з епохи дредноутів.

Читайте також: Закон про ретро: навіщо потрібен і що вирішує



AC Cobra

Культова у багатьох країнах модель AC Cobra являє собою легке простеньке шасі з безкомпромісно потужним двигуном. Саме так його легендарний автор Керолл Шелбі уявляв собі автомобіль для кільцевих і дорожніх гонок.

Придбати собі оригінальну AC Cobra сьогодні малореально, та й навіщо? Щоб потім здувати з неї пилинки і відправляти на ТО літаком в Британію? Репліка – ось правильна відповідь, копія легендарного дорожнього і гоночного автомобіля на основі сучасного шасі.

Дорогами світу сьогодні бігають тисячі таких машин, і нещодавно їх стало трохи більше: українська команда Ilinskiy Team зробила собі відразу кілька ”Кобр”. Всередині кожного спайдера заховані агрегати сучасного Mercedes – як мінімум, завдяки цьому машини їздять набагато комфортніше суворого британсько-американського оригіналу. Та й обслуговуватися можна на будь-який СТО “Мерседес”.

Читайте також: Двоколісна п'ятірка: кращі мотоцикли OldCarLand'а

Транспортер Skoda Sd.kfz.11

Навряд чи нам скоро доведеться ще раз побачити що-небудь подібне – таких машин в Україні більше немає. А колись напівгусеничні тягачі та броневики були дуже популярні, особливо у військових німецької армії під час Другої світової війни. Гусениці замість задніх коліс перетворювали машину у всюдихід, крім іншого здатний буксирувати щось важке – наприклад, гармату. У кузові містилися бійці-артилеристи, а між ним і кабіною водія – металевий відсік для боєприпасів.

Відновили Sd.kfz.11 реставратори м. Дніпро, роботи тривали кілька років. Даний екземпляр у Велику Вітчизняну війну служив у верхматі, він потонув у річці після важкого бою близько 75 років тому. На лівій дверці – безліч пробоїн, кілька з яких власник техніки вирішив залишити незаробленими – як нагадування про ті героїчні дні, коли вирішувалася доля нашої батьківщини.

Fiat X 1/9

Маловідомий і дуже цікавий автомобіль (1972 – 1989 рр.), вдалий приклад дешевого спорткара. Здавалося б, все по-дорослому: задній привід, двигун в базі, низький центр ваги і елітний кузов типу тарга. Відповідно, відмінна керованість і запаморочливий зовнішній вигляд. А насправді побудований цей міні-Феррарі на базі банального і простенького передньопривідного легковика Fiat-128.

У моделі X 1/9 використані відразу два її передні мости. Конструктори взяли силовий агрегат 128-го в зборі – мотор, коробку, півосі – і перенесли його назад, за спинки сидінь. А спереду залишили тільки підвіску з колесами. Тому вийшло дешево і сердито, і 17 років на конвеєрі – тому підтвердження. Щоб ви розуміли, наскільки крутий цей ефектний малюк: його копіювали одночасно і американці (Pontiac Fiero), і японці (Toyota MR2).

Читайте також: Естонець приїхав на OldCarLand за 1600 км на стародавньому "американці"