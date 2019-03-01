Обцияного три года ждут: именно столько пришлось ждать Model 3 за 35 тысяч долларов и такой же срок отведен до появления еще более доступного электрокара.

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что за два-три года на рынке появится новая "народная" модель электрокара, более доступная, чем Model 3.

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Такое заявление Илон Маск сделал во время ночного конференц-звонка с представителями прессы, посвященного старту продаж доступной версии Tesla Model 3 и новой политике продажи автомобилей. Никаких подробностей глава Tesla не раскрыл, отметив лишь, что это произойдет в течение следующих трех лет.

В прошлом году в интервью популярному техно-блоггеру Маркесу Браунли Илон Маск заявил, что, приложив усилия, Tesla может выпустить электромобиль стоимостью 25 тысяч долларов.

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