Обціяного три роки чекають: саме стільки довелось чекати на Model 3 за 35 тисяч доларів і такий же строк відведений до появи ще доступнішого електрокара.

Голова компанії Tesla Ілон Маск заявив, що за два-три роки на ринку з’явиться нова “народна” модель електрокара, доступніша, ніж Model 3.

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Таку заяву Ілон Маск зробив під час нічного конференц-дзвінка з представниками преси, присвяченого старту продажів доступної версії Tesla Model 3 і новій політиці продажу автомобілів. Жодних подробиць очільник Tesla не розкрив, зазначивши лише, що це відбудеться протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, минулого року в інтерв'ю популярному техно-блогеру Маркесу Браунлі Ілон Маск заявляв, що, доклавши зусиль, Tesla може випустити електромобіль вартістю 25 тисяч доларів.

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