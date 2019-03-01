В Сети опубликовано изображение первого электрокара Seat, родственного с электрическим хэтчбеком Volkswagen I.D.

Электрический хэтчбек Seat el-Born получил довольно агрессивный дизайн, с которым он может пойти в серийное производство.

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Новый электрокар позиционируется как предсерийный прототип, поэтому оснащен традиционными боковыми зеркалами. Название el-Born пока не подтверждено, так же как и то, сохранит ли серийная модель агрессивный обвес с диффузором и боковыми юбками с винглетами, как у этого концепта.

Салон Seat el-Born перекликается с интерьером недавно представленного электрического кросс-купе Cupra Formentor. У них общая архитектура, экран мультимедийной системы и руль. Судя по виду салона, он уже полностью готов к конвейеру.

Первый электрокар Seat построен на модульной платформе Volkswagen MEB и будет те же силовые агрегаты что и электрический хэтчбек серии I.D. Последний получил силовую установку мощностью в 204 л.с. с запасом хода до 500 километров, тогда как Seat el-Born обещано лишь 420 километров автономного пробега. Детали компания раскроет во время премьеры в Женеве 5 марта.

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