Дивитись це відео краще зі звуком.

У короткому відеоролику Lexus демонструє вражаючу симфонію спортивного купе LC 500. Звук його двигуна і справді тішить слух.

Відео було знято на багатоповерховій автостоянці Cabot Circus у Брістолі, Великобританія. Автомобіль оснащений генератором звуку на впускній системі та додатковими клапанами в передній частині глушителя, який відкривається і закривається при кожному використанні дроселя. Усе це разом забезпечує японському спортивному автомобілю особливе звучання.

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Якщо хочете знати, кому стало снаги так залихвацько гасати по паркінгу, то це триразовий чемпіон з ралі та каскадер британець Марк Хіггінс. Він добре вправляється з 467-сильним “заводним апельсином”, активує 527 номів крутного моменту від п’ятилітрового V8 саме тоді, коли треба і настільки, аби не позносити колони.

В Україні Lexus LC 500 доступний за ціною від 2 984 155 грн. Модель також представлена у версії 500h з гібридною силовою установкою на основі 3,5-літрового бензинового двигуна.

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