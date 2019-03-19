Створивши і випустивши усього один автомобіль, американець румуно-угорського походження назавжди вписав своє ім'я в історію індустрії. Документальне відтворення його життя у художньому стилі незабаром вийде на екрани.

Джон ДеЛоріан – особистість легендарна. Творець першого масл-кара Pontiac GTO та засновник компанії DeLorean Motor Company, подарував нам світ майбутнього зі своїм єдиним автомобілем DMC-12. Кінокомпанія XYZ Films зняла картину, присвячену його життю.

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Фільм Framing John DeLorean буде випущений 7 червня. Головну роль, себто Джона З. ДеЛоріана, зіграв Алек Болдуїн. У кінокартині глядачі побачать архівні відеозаписи з інженером і бізнесменом, який прагнув змінити автомобільну індустрію.

Центральним персонажем розповіді стане спорткар DMC-12: передісторія його появи у 1973 році та низка невдач, що спіткали його протягом усього короткого життя з часу появи у 1980-му та завершення виробництва у 1981 році.

ДеЛоріан задумав DMC-12 як спортивне купе, котре могло конкурувати з кращими в світі машинами на той час. Спорткар мав легкий корпус з нержавіючої сталі, підвіску Lotus і двигун від Peugeot, Renault та Lotus. Незважаючи на те, що автомобіль був справді передовим, мав чимало дрібних недоліків і на ринку його чекав комерційний провал.

Фото: Framing John DeLorean / xyzfilms

Не маючи достатньо грошей, щоб зберегти компанію на плаву, ДеЛоріан почав шукати інвесторів серед сумнівних компаній, а агенти ФБР навіть звинувачували ДеЛоріана в незаконному обігу кокаїну після того. Присяжні врешті вирішили, що він не винен, але DMC і все, чого DeLorean спромігся досягти, пропало.

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