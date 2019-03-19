Создав и выпустив всего один автомобиль, американец румыно-венгерского происхождения навсегда вписал свое имя в историю индустрии. Документальное воспроизведение его жизни в художественном стиле вскоре выйдет на экраны.

Джон Делореан – личность легендарная. Создатель первого масл-кара Pontiac GTO и основатель компании DeLorean Motor Company, подарил нам мир будущего со своим единственным автомобилем DMC-12. Кинокомпания XYZ Films сняла картину, посвященную его жизни.

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Фильм Framing John DeLorean будет выпущен 7 июня. Главную роль, то есть Джона Делореана, сыграл Алек Болдуин. В кинокартине зрители увидят архивные видеозаписи с инженером и бизнесменом, который стремился изменить автомобильную индустрию.

Центральным персонажем рассказа станет спорткар DMC-12: предыстория его появления в 1973 году и ряд неудач, постигших его на протяжении всей короткой жизни со времени появления в 1980-м и завершения производства в 1981 году.

Делореан задумал DMC-12 как спортивное купе, которое могло конкурировать с лучшими в мире машинами на то время. Спорткар имел легкий корпус из нержавеющей стали, подвеску Lotus и двигатель от Peugeot, Renault и Lotus. Несмотря на то, что автомобиль был действительно передовым, у него было немало мелких недостатков и на рынке его ждал коммерческий провал.

Фото: Framing John DeLorean / xyzfilms

Не имея достаточно денег, чтобы сохранить компанию на плаву, Делореан начал искать инвесторов среди сомнительных компаний, а агенты ФБР даже обвиняли Делореана в незаконном обороте кокаина. Присяжные в итоге решили, что он не виноват, но DMC и все, чего Делореан смог достичь, пропало.

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