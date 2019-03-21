Премия бонус, тринадцатая зарплата – называйте это как угодно, но в любом случае это солидная прибавка к зарплате.

Компания Porsche отчиталась об успешном завершении 2018 финансового года, а вместе с тем сообщила о приятном финансовом бонусе для своих сотрудников в размере 9700 евро.

Также интересно: Koenigsegg за несколько дней распродал 125 машин стоимостью от 3 миллионов долларов каждая

Указанный денежный бонус не зависит от должности и уровня зарплаты работников. Выплаты получат около 25 тысяч сотрудников компании Porsche вместе с апрельской зарплатой. Всего в компании сейчас работает 32 325 сотрудников.

Porsche объясняет, что бонус состоит из двух частей: €9000 – это премия за производительность, а еще €700 – специальный вклад в пенсионную схему VarioRente или личный пенсионный фонд.

Стоит отметить, что для немецкой фирмы такая практика не нова: в прошлом году бонусные выплаты составили 9656 евро, за год до того – 9111 евро, в 2016 году – 8911 евро, а в 2015-м – 8600. Наблюдается устойчивая тенденция к росту суммы.

Также отметим, что в прошлом году Porsche увеличила объем поставок новых машин на 4%, а доход компании вырос на 10% до 25,8 миллиардов евро.

Читайте также: Украинская армия получила 400 единиц новой военной техники