На вооружение ВСУ поступило почти 400 единиц новой военной техники, которая уже завтра начнет передаваться в места постоянной дислокации. Львиную долю поставили предприятия "Укроборонпрома", но в этот раз была и техника, выпущенная частными компаниями.

БТР-3ДА производства Киевского бронетанкового завода - самая востребованная позиция у различных подразделений ВСУ.

Теперь в ВСУ станет заметно больше многоцелевых бронеавтомобилей Козак-2. Это одна из крупнейших поставок этого ББМ для нужд Вооруженных Сил.

Пополнился автопарк и за счет тягачей КрАЗ-6446 с тралами для перевозки танков. Николаевский бронетанковый завод полностью восстановил БРДМ-2Л1 с заменой всех агрегатов. В этой поставке акцент был сделан и на системы ПВО. ВСУ получили новые радары. Зенитные комплексы "Оса" теперь также в строю.

А еще военным передали танки Т-64, САУ «Гвоздика», транспортный самолет Ан-26, истребитель МиГ-29, вертолеты Ми-8 и Ми-2), грузовые автомобили «Богдан», ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства и еще целый ряд специальной техники.