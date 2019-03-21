На озброєння ЗСУ надійшло майже 400 одиниць нової військової техніки, яка невдовзі почне передаватися в місця постійної дислокації. Левову частку поставили підприємства "Укроборонпрому", але в цей раз була і техніка, випущена приватними компаніями.

БТР-3ДА виробництва Київського бронетанкового заводу – найбільш затребувана позиція у різних підрозділів ЗСУ.

Тепер в ЗСУ стане помітно більше багатоцільових бронеавтомобілів Козак-2. Це одна з найбільших поставок цього ББМ для потреб Збройних Сил.

Поповнився автопарк і за рахунок тягачів КрАЗ-6446 з тралами для перевезення танків. Миколаївський бронетанковий завод повністю відновив БРДМ-2Л1 з заміною всіх агрегатів. У цьому постачанні акцент був зроблений і на системи ППО. ВСУ отримали нові радари. Зенітні комплекси "Оса" тепер також в строю.

А ще військовим передали танки Т-64, САУ "Гвоздика", транспортний літак Ан-26, винищувач МіГ-29, вертольоти Мі-8 і Мі-2), вантажні автомобілі "Богдан", ударний безпілотник Bayraktar TB2 турецького виробництва і ще цілий ряд спеціальної техніки.