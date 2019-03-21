Чотиридверний електрокар створений з прицілом на закордонні ринки.

Компанія Geely розкрила інформацію про свою нову модель, котру у ЗМІ вже давно охрестили “головним китайським конкурентом Tesla Model 3”.

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Для ринкової версії електрокара, раніше відомого як Geely GE11, виробник обрав назву, що нагадує про американську систему найменувань – тепер новинка зветься Geely Jihe A. На цей автомобіль виробник покладає великі сподівання, оскільки збирається вивести його на ринки США і Європи. Та спочатку Jihe A з’явився на домашньому ринку Піднебесної.

Фото: електричний седан Geely Jihe A / Carscoops

У базовому виконанні Geely Jihe A оснащений електродвигуном потужністю 163 к.с. та акумуляторною батареєю на 52 кВт/год. Заявлений запас ходу на одному заряді – 410 км. Також доступна продуктивніша версія моделі з батареєю на 62 кВт/год, здатна покривати до 500 км на одному заряді. Динамічні характеристики Jihe A не надто вражаючі: 150 км/год максимальної швидкості і час прискорення до сотні більший, ніж потрібен Model 3 для набору 100 км/год на спідометрі.

Фото: салон Geely Jihe A / Carscoops

Відомі й ціни. Мінімальна вартість електрокара, в перерахунку на зрозумілу валюту, становить 22 400 доларів. Машина з 62-кіловатним акумулятором обійдеться мінімум у 25 400 доларів. З таким прайсом Geely має усі шанси обставити Tesla на домашньому ринку.

Наразі Tesla добудовує завод у Китаї для виробництва Model 3 та інших моделей, а поки завозить машини, випущені у США. Через податкові війни, спровоковані діючим президентом США, “головний конкурент” Geely у Китаї коштує від 74 000 доларів.

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