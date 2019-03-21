Четырехдверный электрокар создан с прицелом на зарубежные рынки.

Компания Geely раскрыла информацию о своей новой модели, которую в СМИ уже давно окрестили “главным китайским конкурентом Tesla Model 3”.

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Для рыночной версии электрокара, ранее известного как Geely GE11, производитель выбрал название, что напоминает об американской системе наименований – теперь новинка носит название Geely Jihe A. На этот автомобиль производитель возлагает большие надежды, поскольку собирается вывести на рынки США и Европы. Но сначала Jihe A появился на домашнем рынке Поднебесной.

Фото: электрический седан Geely Jihe A / Carscoops

В базовом исполнении Geely Jihe A оснащен электродвигателем мощностью 163 л.с. и аккумуляторной батареей на 52 кВт/час. Заявленный запас хода на одном заряде – 410 км. Также доступна более производительная версия модели с батареей на 62 кВт/ч, способна покрывать до 500 км на одном заряде. Динамические характеристики Jihe A не слишком впечатляющие: 150 км/ч максимальной скорости и время ускорения до сотни больше, чем нужно Model 3 для набора 100 км/ч на спидометре.

Фото: салон Geely Jihe A / Carscoops

Известны и цены. Минимальная стоимость электрокара, в пересчете на понятную валюту, составляет 22 400 долларов. Машина с 62-киловаттным аккумулятором обойдется минимум в 25 400 долларов. С таким прайсом у Geely есть все шансы обставить Tesla на домашнем рынке.

Сейчас Tesla достраивает завод в Китае для производства Model 3 и других моделей, а пока завозит машины, выпущенные в США. Из-за налоговых войн, спровоцированных действующим президентом США, “главный конкурент” Geely в Китае стоит от 74 000 долларов.

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