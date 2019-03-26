Динамика старого советского седана теперь такая же, как у главного конкурента "Лансера" – Subaru WRX STI.

На одной из украинских электронных досок объявлений появилось объявление о продаже автомобиля "Москвич 2140" 1985 года. У него необычный вид и технические характеристики.

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Тюнингованный "Москвич" продают в Белой Церкви. Автомобиль выставлен на продажу с ценой в 5200 долларов. Под капотом у него 2,5-литровый двигатель BMW. Также от баварских машин "Москвич" получил компоненты подвески, тормоза, рулевое управление и салон. А мощности нового двигателя достаточно, чтобы советская четырехдверка разгонялась до первой (и не последней) сотни за 5,2 секунды. Ровно столько же нужно для разгона Subaru Impreza WRX STI, например.

Фото: “Москвич 2140” с двигателем BMW / ТопЖир

Хотя на фото можно увидеть, что на дверных картах сохранились механические стеклоподъемники, эту функцию теперь выполняют электрические приводы. Также в машине появились магнитола с CD-проигрывателем и сабвуфером. Окна тонированы пленкой.

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