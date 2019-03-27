500 000 деталей конструктора і 5 000 годин знадобилось для створення цієї "іграшки".

Компанії McLaren та Lego представили світу спільне творіння – копію спорткара Senna, виконану з деталей конструктора у масштабі 1:1.

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Складання пластикового суперкара тривало п’ять тисяч годин. На його створення пішло півмільйона “кубиків” Lego. Модель має робочі фари, інформаційно-розважальну систему, функціональні двері і важить на 500 кілограмів більше, ніж справжній суперкар McLaren Senna. Над створенням масштабної моделі працювали 42 фахівця.

Повідомляється, що Lego-Senna може відтворити аудіозапис старту двигуна реального Senna, а от справжніх моторів для руху власним ходом, як Bugatti Chiron з Lego, – не має.

Фото: повномасштабна модель McLaren Senna зібрана з Lego / McLaren

Поряд з пластиковими елементами конструкції у пластиковій моделі використовуються і компоненти від справжньої машини – водійське сидіння з вуглецевого волокна, рульове колесо, педалі, колеса і шини.

Нагадаємо, компанія McLaren представила суперкар Senna в грудні 2017 року. Модель випустять тиражем у 500 екземплярів.

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