Повальна гібридизація і електрифікація змушують виробників спорткарів переходити на "зелені" технології. Але McLaren поки ще може собі дозволити випустити справжній бензиновий суперкар.

McLaren Senna отримав свою назву на честь знаменитого гонщика Айртона Сенни, який свого часу приніс команді McLaren чимало перемог і закінчив своє життя в боротьбі на гоночному треку. Іменем бразильського пілота назвали суперкар, який спочатку розроблявся під заводським кодом P15.

Варто зазначити, що він не прийшов на зміну моделі P1. Найпотужніший гібридний McLaren тільки готується до виробництва (проект BP23). Одне з його завдань - поєднати швидкість з комфортом.

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Всі елементи дизайну підпорядковані законам аеродинаміки.

Senna – безкомпромісна дорожня дводверка, здатна дуже швидко їхати по гоночному треку. Власне, допуск її на дороги загального користування –- просто приємний бонус. Створювалася вона з прицілом на спортивні траси. Навіть дизайн новинки підпорядковується в першу чергу не красі, а суворим законам аеродинаміки.

Активні антикрила покращують динамічні показники

Антикрила мають гідравлічний привід і при русі безперервно змінюють кут атаки в залежності від швидкості руху, кута повороту або інтенсивності прискорення. При гальмуванні з високої швидкості активні аеродинамічні елементи піднімаються, виступаючи в ролі повітряного гальма.

Двигун розташований перед задньою віссю.

Суперкар отримав нову V-образну вісімку з двома турбінами (4.0 M840TR). Вона видає 800 л.с.і 800 Н•м. На сьогоднішній день це найпотужніший мотор McLaren. Встановлений він перед задньою віссю, а крутний момент передається на задні колеса за допомогою семиступінчастого робота з двома зчепленнями.

Механізм відкривання дверей практичністю не відрізняється.

Звук двигуна спеціально зробили високим. Автори ідеї кажуть, що справжні цінителі повинні розрізняти всі фази процесу, що починаються від впуску через повітрозабірник на даху і закінчується випуском відпрацьованих газів через вихлопну систему.

Салон виконаний в стилі мінімалізму.

Салон McLaren Senna прикрашений оздобленням з вуглепластика, шкіри або алькантари на вибір. Варто відзначити, що всі деталі інтер'єру мінімізовані для зменшення маси автомобіля. Навіть рульове колесо звільнено від кнопок, щоб допомогти водієві зосередиться на швидкості. З тією ж метою використаний приладовий щиток, який ховається.

В McLaren завжди були проблеми з доступом в салон.

Одна з найважливіших особливостей новинки - активна гідравлічна підвіска RaceActive Chassis Control II (RCC II). Вона побудована на класичній схемі з подвійних поперечних важелів і володіє адаптивними амортизаторами, які з'єднані між собою гідравлічними магістралями з активно керованими клапанами.

Амортизатори з'єднані як праві з лівими, так і передні з задніми. Електронно керована система клапанів підлаштовує жорсткість підвіски залежно від обраного режиму. У кожного амортизатора окремо регулюється опір на стисненні і відбої. Ця ж система відповідальна за зменшення кліренсу і кренів в гоночному режимі.

Вуглепластіковий кузов дозволив зробити Senna дуже легким.

Суха маса McLaren Senna — всього 1198 кг. Такого показника вдалося досягти, використовуючи вуглепластіковий монокок і панелі. Майже 668 к.с. на тонну ваги — це головний параметр, що дозволяє говорити від тому, що хоч купе Senna і допущено на звичайні дороги, але його головне завдання — домінувати на треку.

Виробництво ще не почалося, а весь планований тираж вже розпроданий.

Динамічні характеристики Senna поки залишаються в таємниці. Так вони вже і не важливі, адже всі із запланованих до випуску 500 екземплярів вже знайшли своїх господарів. Виробництво стартує в третьому кварталі 2018 року. Мінімальна ціна – від 750 000 фунтів. Перший публічний показ відбудеться на автошоу в Женеві в березні.

Нагадаємо, що Українець створив спорткар, якому немає аналогів в світі.