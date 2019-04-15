Это лишь один из подарков себе, приготовленных в честь Bentley Centenary.

Компания Bentley Motors в этом году отмечает ровно сто лет своей истории. В рамках праздничных мероприятий по этому случаю на Миланском мебельном салоне автопроизводитель представил коллекцию мебели.

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Лимитированная коллекция Bentley Home включает три предмата интерьера: массивный стол, лаунж-кресло и подставку для ног. Каждый комплект будет выпущен в количестве 100 экземпляров и получит гравированный логотип Bentley Centenary в честь юбилея марки.

Коллекция под названием Home символизирует ценности британского производителя, что выражается в дизайне, выборе материалов и внимания к деталям. Каждый предмет изготовлен вручную. Его основа – покрытый золотом металлический каркас. Главные элементы выполнены из дуба и покрыты жидким золотом. Стоимость мебели не сообщается.

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