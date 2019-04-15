Напередодні шанхайського дебюту компанія з Інгольштадту представила концепт під назвою AI:ME.

Компанія Audi представила новий концепт AI:Me, публічний дебют якого відбудеться у Шанхаї. Він демонструє новий підхід до створення міських електрокарів: компактних, доступних, комфортних і з власним АІ.

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AI – Artificial Intelligence, або “Штучний Інтнелект” недарма є частиною назви нового концепта Audi. Саме він відповідатиме за кожну мить перебування людини в машині та поблизу. Підсвічуватиме фарами доріжку при наближенні водія, підлаштує освітлення і музику під настрій, замовить доставку закусок на борт за допомогою дронів. Можливо.



Про будь-яке серійне втілення прототипа AI:Me Audi не говорить, тож він є лише візуальним втіленням концепції міського сіті-кара недалекого майбутнього.

На думку творців концепту, компактному міському автомобілю майбутнього не потрібні величезні батареї, що забезпечують тижневий запас ходу. Здатність до ураганного розгону таким машинам теж ні до чого. Витримувати значні перевантаження в поворотах теж не знадобиться.

Audi AI: Me обладнали 65-кіловатною батареєю з непозначеним запасом ходу і 170-сильним електромотором на задній осі. Кажуть, з цією силовою установкою електро-хетч пристосований до найбільш характерного циклу експлуатації в мегаполісах, де завжди є можливість зарядити батарею, а швидкість руху укладається в діапазон від 20 до 70 км/год. Такий собі електричний даунсайзінг.

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При довжині в 4,3 метри концепт належить до компактного класу, однак колісна база у 2,77 метри дозволяє йому мати просторий салон автомобілів класом вище.



Про салон концепта Audi говорить як про “третій житловий простір”. Зважаючи на кількість часу, що ми проводимо в авто, це має сенс. А тому в салоні ультракомфортні крісла-сушлі з текстильною обивкою, як у домашніх меблів, величезна кількість вільного простору, комплект посуду з магнітними утримувачами і найширший вибір онлайн-сервісів: пасажирам Audi AI:Me доступні не тільки голосове управління мультимедійними можливостями, а й VR- окуляри з системою доповненої реальності. За візуальне відображення того, що відбувається відповідає також OLED-монітор, що простягнувся вздовж всієї передньої панелі. На асоціації з вітальні працюють також оздоблення горіховим деревом і живі в'юнкі рослини в салоні.



Audi AI:Me наділений системою автономного управління четвертого рівня і здатний пересуватись практично повністю самостійно.

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