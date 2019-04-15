Накануне шанхайского дебюта компания из Ингольштадта представила концепт под названием AI:ME.

Компания Audi представила новый концепт AI:Me, публичный дебют которого состоится в Шанхае. Он демонстрирует новый подход к созданию городских электрокаров: компактных, доступных, комфортных и с собственным АИ.

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AI – Artificial Intelligence, или “Искусственный Інтнелект” недаром является частью названия нового концепта Audi. Именно он будет отвечать за каждую секунду пребывания человека в машине и поблизости. Подсвечивать фарами дорожку при приближении водителя, подстроит освещение и музыку под настроение, закажет доставку закусок на борт с помощью дронов. Возможно.

Любое серийное воплощение прототипа AI:Me Audi не говорит, поэтому он является лишь визуальным воплощением концепции городского сити-кара недалекого будущего.

По мнению создателей концепта, компактному городскому автомобилю будущего не нужны огромные батареи, которые обеспечивают недельный запас хода. Способность к ураганному разгону таким машинам тоже ни к чему. Выдерживать значительные перегрузки в поворотах тоже не понадобится.

Audi AI: Me оборудовали 65-киловаттной батареей с неотмеченным запасом хода и 170-сильным электромотором на задней оси. Говорят, с этой силовой установкой электро-хэтч приспособлен к наиболее характерному циклу эксплуатации в мегаполисах, где всегда есть возможность зарядить батарею, а скорость движения укладывается в диапазон от 20 до 70 км/час. Такой себе электрический даунсайзинг.

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При длине в 4,3 метра концепт относится к компактному классу, однако колесная база в 2,77 метра позволяет ему иметь просторный салон автомобилей классом выше.

О салоне концепта Audi говорит как о "третьем жилом пространстве". Учитывая количество времени, что мы проводим в авто, это имеет смысл. А потому в салоне ультракомфортные кресла-сушли с текстильной обивкой, как в домашней мебели, огромное количество свободного пространства, комплект посуды с магнитными держателями и широчайший выбор онлайн-сервисов: пассажирам Audi AI:Me доступны не только голосовое управление мультимедийными возможностями, но и VR-очки с системой дополненной реальности. За визуальное отображение происходящего отвечает также OLED-монитор, протянувшийся вдоль всей передней панели. На ассоциации с гостиной работают также отделка ореховым деревом и живые вьющиеся растения в салоне.

Audi AI:Me наделен системой автономного управления четвертого уровня и способен передвигаться практически полностью самостоятельно.

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