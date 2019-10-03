Три года прошло с дебюта компактного кроссовера C-HR, поэтому Toyota провела ему плановое обновление, преимущественно, по части техники.

Toyota описывает обновленный C-HR 2020 как "более гибридный, более коммуникабельный и более канонический". Главные изменения для кроссовера заключаются в новой силовой установке, мультимедийной системе нового поколения и легкой ретуши внешности.

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Гамма силовых агрегатов для C-HR 2020 пополнит гибрид на основе 2-литрового атмосферного мотора из семейства Dynamic Force. Через электромеханический вариатор Direct Shift он связан с синхронным электромотором мощностью в 80 кВт (109 л.с.), а вместе они производят до 184 сил мощности. При этом по-прежнему доступна для модели 122-сильная гибридная силовая установка на базе 1,8-литрового мотора осталась в списке доступных агрегатов.

Новый мультимедийный комплекс получил физические рукоятки вместо сенсорных клавиш, научился обновлять навигацию через Wi-Fi и сотрудничать со смартфонами с помощью интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: Toyota C-HR Hybrid 2020 / Toyota

Внешние изменения модели включают слегка подправленые бамперы спереди и сзади и светодиодную оптику. Кроме того, кроссоверу отрегулировали электроусилитель руля, для более выразительной обратной связи, и улучшили шумоизоляцию.

О выходе полностью электрической версии кроссовера в пресс-релизе не упоминается, однако он также должен появиться в продаже в следующем году.

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