Работы для водителя в нем практически нет.

С приближением Токийского автосалона, активизировались японские автопроизводители. Nissan приготовил для автошоу три десятка новых машин, среди которых выделяется концепт IMk.

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Електрокарчик компактный снаружи и просторный внутри. Хэтчбек имеет 3434 миллиметра в длину и четыре места для пассажиров. Nissan говорит, что електрохетч является частью новой философии дизайна компании "Вневременный японский футуризм" и демонстрирует вид японских машин, которые появятся через несколько лет.

Минимализм внешний отзывается внутри. При этом акцент дизайнеры интерьера сделали на пространстве, убрав из салона все лишнее. Например, в кокпите из физических органов управления остались только руль, селектор коробки передач и кнопка запуска мотора. Большая площадь остекленения визуально добавляет еще больше пространства внутри IMk. В отделке используются натуральные материалы.

Фото: концепт Nissan IMk / Nissan

Концепт разрабатывался под усовершенствованную систему автономного управления, поэтому в дороге можно расслабиться на удобном диване переднего ряда.

Технические характеристики концепта Nissan IMx не были названы, однако пресс-релиз сообщает, что электрокар работает от одного электрического двигателя, обеспечивает "отличное ускорение и хороший отзыв на педаль акселератора, эффективно работает на ускорение, остановка и легко преодолевает даже крутые склоны".

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