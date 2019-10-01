Обновленный Mitsubishi ASX изменился внешне, получил современную мультимедийную систему, однако сохранил все те свойства, за которые его так уважали автовладельцы.
Mitsubishi ASX наконец-то примерил новый фирменный стиль Mitsubishi, поэтому теперь его можно считать едва ли не самым красивым представителем всего модельного ряда. Однако характер компактного кроссовера не изменился – он сохранил комфортные настройки подвески, впечатляющую надежность атмосферных двигателей и потрясающую эффективность полного привода.
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Новый стиль
В новом стиле в глаза бросаются не только хромированные “подковы” переднего бампера, а прежде всего квадратные блоки светотехники под фарами главного освещения. Коснулись обновления и задней части авто – новая оптика и бампер сделали корму компактного кроссовера свежее и современнее.
В салоне обновления не очень существенные. Главная новинка – современная мультимедийная система с большим экраном, что позволяет удобнее синхронизироваться со смартфоном и даже выводить на экран видео с внешних носителей.
Эргономика водительского места существенных изменений не претерпела. Здесь, как и ранее, неплохие материалы отделки, очень удобная высокая посадка, отличный обзор, в том числе благодаря большим зеркалам, хорошо продуманное знакомое расположение всех приборов.
На заднем ряду не очень много места, но двое взрослых могут разместиться с комфортом. Возможно, их даже порадует довольно густая тонировка задних окон, которая добавляет уюта. Третьему пассажиру будет мешать довольно высокий центральный тоннель – дань полному приводу.
Багажник в лучших традициях авто такого класса – приличный объем сочетается с возможностью трансформаций.
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Сталые традиции
Обновленный Mitsubishi ASX, так же как и его предшественник, очень легкий в управлении и достаточно резвый на разгоне. Топовая версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 150 л.с., вариатором и полным приводом ускоряется до первой сотни за 11,7 секунды. Моноприводная версия с 1,6-литровым двигателем на 117 л.с. и механической коробкой передач имеет схожую динамику ускорения, но между двумя версиями есть существенная разница в поведении и в расходе топлива.
2,0-литровый двигатель и вариатор – это проверенный временем тандем, который поражает своей надежностью и долговечностью. Этот двигатель абсолютно неприхотлив к качеству топлива, может похвастаться огромным, по сравнению с современными турбомоторами, ресурсом. Единственный его недостаток – это расход топлива. Активный режим управления даже за городом приводит к расходу чуть больше 10 литров бензина на сотню километров пробега. Однако для экономии можно установить газовое оборудование.
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Вариатор идеально ведет себя в городе, оперативно реагируя на изменение положения педали акселератора, однако резкие ускорения – это не его стихия. Утопленная к концу педаль газа приводит к резкому поднятию оборотов и излишнему шуму мотора. Этот тандем идеально подходит для спокойной и комфортной езды и насиловать его драговыми упражнениями не стоит.
Сохранил Mitsubishi ASX и почти идеальные настройки шасси. Несмотря на достаточно мягкую и очень энергоемкую подвеску, которая легко расправляется с изъянами украинских дорог, ASX очень неплохо управляется и всегда остается понятным в повороте. Даже за чертой сцепления шин компактный кроссовер лишь немножечко соскальзывает наружу поворота, демонстрируя превосходное сбалансированное шасси.
Полный привод также работает отлично, позволяя комфортно чувствовать себя на легком бездорожье. Конечно, диагональное вывешивание для ASX – сложное упражнение, но благодаря возможности принудительной блокировки межколесного дифференциала проходимость у компактного Mitsubishi ASX очень приличная. Благодаря небольшому весу, относительно короткой базе и вышеупомянутой возможности блокировки ASX может съезжать с дороги там, где другим это делать не рекомендуется.
Вывод
Сочетание нового стиля Mitsubishi и проверенной техники дает очень хороший результат. Важно, что такое обновление не очень существенно повлияло на цену – прайс стартует с 519 000 грн., а 2,0-литровая версия с вариатором и полным приводом будет стоить 649 000 грн., что в сравнении с предшественником дороже всего на 13 000 гривен.
Автор: Сергей Волощенко (видео), Евгений Гудущан (текст)
Фото: Андрей Яцуляк
Больше информации о модели – по ссылке.
|Технические характеристики
|Mitsubishi ASX 2,0 CVT Instyle
|ДВИГАТЕЛЬ
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Рабочий объем 1 998 см3, мощность 150 л.с. при 6 000 об/мин., крутящий момент 197 Нм при 4 200 об/мин.
|ТРАНСМИССИЯ
|Полный привод, бесступенчатый вариатор
|КУЗОВ
|Универсал, 4 двери, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4365/1810/1645 мм, база 2670 мм, снаряженная масса 1450 кг. Багажник 406 л. Бак 60 л.
|ПОДВЕСКА
|Передняя – независимая, задняя – многорычажная. 225/55R18, клиренс 215 мм.
|ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|Максимальная скорость 191 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 11,7 сек. Расход топлива (город/шоссе/смешанный): 10/6,8/7,9 л/ на 100 км
|ЦЕНА
|649 000 грн.