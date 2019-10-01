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Обновленный Mitsubishi ASX изменился внешне, получил современную мультимедийную систему, однако сохранил все те свойства, за которые его так уважали автовладельцы.

Mitsubishi ASX наконец-то примерил новый фирменный стиль Mitsubishi, поэтому теперь его можно считать едва ли не самым красивым представителем всего модельного ряда. Однако характер компактного кроссовера не изменился – он сохранил комфортные настройки подвески, впечатляющую надежность атмосферных двигателей и потрясающую эффективность полного привода.

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Новый стиль

В новом стиле в глаза бросаются не только хромированные “подковы” переднего бампера, а прежде всего квадратные блоки светотехники под фарами главного освещения. Коснулись обновления и задней части авто – новая оптика и бампер сделали корму компактного кроссовера свежее и современнее.

В салоне обновления не очень существенные. Главная новинка – современная мультимедийная система с большим экраном, что позволяет удобнее синхронизироваться со смартфоном и даже выводить на экран видео с внешних носителей.

Эргономика водительского места существенных изменений не претерпела. Здесь, как и ранее, неплохие материалы отделки, очень удобная высокая посадка, отличный обзор, в том числе благодаря большим зеркалам, хорошо продуманное знакомое расположение всех приборов.

На заднем ряду не очень много места, но двое взрослых могут разместиться с комфортом. Возможно, их даже порадует довольно густая тонировка задних окон, которая добавляет уюта. Третьему пассажиру будет мешать довольно высокий центральный тоннель – дань полному приводу.

Багажник в лучших традициях авто такого класса – приличный объем сочетается с возможностью трансформаций.

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Сталые традиции

Обновленный Mitsubishi ASX, так же как и его предшественник, очень легкий в управлении и достаточно резвый на разгоне. Топовая версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 150 л.с., вариатором и полным приводом ускоряется до первой сотни за 11,7 секунды. Моноприводная версия с 1,6-литровым двигателем на 117 л.с. и механической коробкой передач имеет схожую динамику ускорения, но между двумя версиями есть существенная разница в поведении и в расходе топлива.

2,0-литровый двигатель и вариатор – это проверенный временем тандем, который поражает своей надежностью и долговечностью. Этот двигатель абсолютно неприхотлив к качеству топлива, может похвастаться огромным, по сравнению с современными турбомоторами, ресурсом. Единственный его недостаток – это расход топлива. Активный режим управления даже за городом приводит к расходу чуть больше 10 литров бензина на сотню километров пробега. Однако для экономии можно установить газовое оборудование.

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Вариатор идеально ведет себя в городе, оперативно реагируя на изменение положения педали акселератора, однако резкие ускорения – это не его стихия. Утопленная к концу педаль газа приводит к резкому поднятию оборотов и излишнему шуму мотора. Этот тандем идеально подходит для спокойной и комфортной езды и насиловать его драговыми упражнениями не стоит.

Сохранил Mitsubishi ASX и почти идеальные настройки шасси. Несмотря на достаточно мягкую и очень энергоемкую подвеску, которая легко расправляется с изъянами украинских дорог, ASX очень неплохо управляется и всегда остается понятным в повороте. Даже за чертой сцепления шин компактный кроссовер лишь немножечко соскальзывает наружу поворота, демонстрируя превосходное сбалансированное шасси.

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Полный привод также работает отлично, позволяя комфортно чувствовать себя на легком бездорожье. Конечно, диагональное вывешивание для ASX – сложное упражнение, но благодаря возможности принудительной блокировки межколесного дифференциала проходимость у компактного Mitsubishi ASX очень приличная. Благодаря небольшому весу, относительно короткой базе и вышеупомянутой возможности блокировки ASX может съезжать с дороги там, где другим это делать не рекомендуется.

Вывод

Сочетание нового стиля Mitsubishi и проверенной техники дает очень хороший результат. Важно, что такое обновление не очень существенно повлияло на цену – прайс стартует с 519 000 грн., а 2,0-литровая версия с вариатором и полным приводом будет стоить 649 000 грн., что в сравнении с предшественником дороже всего на 13 000 гривен.

Автор: Сергей Волощенко (видео), Евгений Гудущан (текст)

Фото: Андрей Яцуляк

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