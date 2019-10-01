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Оновлений Mitsubishi ASX змінився зовні, отримав найсучаснішу мультимедійну систему, однак зберіг всі ті властивості, за які його так поважали автовласники.

Mitsubishi ASX нарешті приміряв новий фірмовий стиль Mitsubishi, тож тепер його можна вважати чи не найкрасивішим представником усього модельного ряду. Проте характер компактного кроссоверу не змінився – він зберіг комфортні налаштування підвіски, вражаючу надійність атмосферних двигунів та приголомшливу ефективність повного приводу.

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Новий стиль

У новому стилі в око впадають не тільки хромовані “підкови” переднього бамперу, а перш за все квадратні блоки світлотехніки під фарами головного світла. Торкнулись оновлення і задньої частини авто – нова оптика та бампер зробили корму компактного кроссовера свіжішою та сучаснішою.

В салоні оновлення не дуже суттєві. Головна новинка – сучасна мультимедійна система з великим екраном, що дозволяє зручніше синхронізуватись зі смартфоном та навіть виводити на екран відео з зовнішніх носіїв.

Ергономіка водійського місця суттевих змін не зазнала. Тут, як і раніше, непогані матеріали оздоблення, дуже зручна висока посадка, чудовий огляд, в тому числі завдяки великим дзеркалам, добре продумане знайоме розташування усіх приладів.

На задньому ряду не дуже багато місця, але двоє дорослих можуть розміститись з комфортом. Можливо, їх навіть порадує доволі густе тонування задніх вікон, яке додає затишку. Третьому пасажиру буде заважати доволі високий центральний тунель – данина повному приводу.

Багажник у кращих традиціях авто такого класу – пристойний об’єм поєднується з можливістю трансформацій.

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Сталі традиції

Оновлений Mitsubishi ASX, так само як і його попередник, дуже легкий в керуванні і достатньо жвавий на розгоні. Топова версія з 2,0-літровим бензиновим двигуном на 150 к.с., варіатором та повним приводом прискорюється до першої сотні за 11,7 секунди. Моноприводна версія з 1,6-літровим двигуном на 117 к.с. та механічною коробкою передач має схожу динаміку прискорення, але між двома версіями є суттєва різниця у поведінці та у витраті пального.

2,0-літровий двигун та варіатор – це перевірений часом тандем, який вражає своєю надійністю та довговічністю. Цей двигун абсолютно невибагливий до якості пального, може похизуватись величезним, у порівнянні з сучасним турбомоторами, ресурсом. Єдиний його недолік – це витрата пального. Активний режим керування, навіть за містом призводить до витрати трохи більше 10 літрів бензину на сотню кілометрів пробігу. Однак для економії можна встановти газове обладання.

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Варіатор ідеально поводиться у місті, оперативно реагуючи на зміну положення педалі акселератору, однак різкі прискорення – це не йог стихія. Втоплена до кінця педаль газу призводить до різкого підняття обертів та зайвого шуму мотора. Цей тандем ідеально підходить для спокійної та комфортної їзди і ґвалтувати його драговими вправами не варто.

Зберіг Mitsubishi ASX і майже ідеальні налаштування шасі. Незважаючи на досить м’яку та дуже енергоємну підвіску, яка легко розправляється з недоліками українських доріг, ASX дуже непогано керується і завжди залишається зрозумілим в повороті. Навіть за межею зчеплення шин компактний кроссовер лише трішечки зісковзує назовні повороту, демонструючи чудове збалансоване шасі.

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Повний привід також працює відмінно, дозволяючи комфортно почувати себе на легкому бездоріжжі. Звичайно, діагональне вивішування для ASX – складна вправа, але завдяки можливості примусового блокування міжколісного диференціалу прохідність у компактного Mitsubishi ASX дуже пристойна. Завдяки невеликій вазі, відносно короткій базі та вищезгаданій можливості блокування ASX може з’їжджати з дороги там, де іншим це робити не рекомендується.

Висновок

Поєднання нового стилю Mitsubishi та перевіреної техніки дає дуже гарний результат. Важливо, що таке оновлення не дуже суттєво вплинуло на ціну – прайс стартує з 519 000 грн., а 2,0-літрова версія з варіатором та повним приводом коштуватиме усього 649 000 грн., що у порівнянні з попередником дорожче всього на 13 000 гривень.

Автор: Сергій Волощенко (відео), Євген Гудущан (текст)

Фото: Андрій Яцуляк

Більше інформації про модель – за посиланням.