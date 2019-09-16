16:30, сьогодні

Українці нарешті дочекались 7-місної версії кросовера Mitsubishi Outlander. Та на додачу до третього ряду крісел Outlander 2020-го модельного року отримав ще декілька дуже цікавих опцій, які дозволили підняти комфорт та впевненість керування на новий рівень.

Mitsubishi Outlander добре знайомий українцям – цей автомобіль завжди успішно продавався та давно здобув славу надійного сімейного кросовера з дуже адекватним цінником. А його гібридні версії PHEV навіть служать в Патрульній поліції.

Простір для сім`ї

Оновлення 2020-го року принесли з собою комплектації з ще одним рядом крісел, який розташувався у багажнику. Абсолютно очевидно, що на такі версії буде попит, адже для великої сім’ї два додаткові посадочні місця – справжня знахідка. Тим більше, що жоден з конкурентів такого рішення не пропонує.

Моя десятирічна донька та п’ятирічний син одразу ж окупували останній ряд і проголосили свою автономію. Малечі там зручно та затишно. Та й процес проникнення на третій ряд сидінь викликає у них справжнє задоволення. Дорослому потрапити на третій ряд, звичайно, трохи складніше, але розміститись там можна відносно комфортно – місця не дуже багато, але проїхати декілька годин “у багажнику” можна без будь-яких незручностей.

Натомість середній ряд сидінь вражає комфортом, простором та можливістю регулювань. Можна не тільки змінювати кут нахилу спинки, але й рухати сидіння вперед і назад. Напевне інженери, що створювали новий Mitsubishi Outlander, отримають окреме місце в раю ще за одне рішення – абсолютно рівну підлогу без центрального тунелю.

Водій у Mitsubishi Outlander сидить високо, огляд у всіх напрямках просто чудовий – незважаючи на дуже пристойні розміри авто та округлену форму кузова, паркування у тісних джунглях мегаполісу не викликає ніяких незручностей. Дякувати за це слід не лише величезним дзеркалам, але й системі камер кругового огляду.

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Драйв для одного

Топова комплектація з варіатором та потужним бензиновим двигуном об’ємом 2,4 л розганяється до першої сотні за 10,5 секунд. Але якщо на папері (чи на екрані) ці цифри не виглядають вражаюче, то у реальному житті прискорення досить емоційне. Японські інженери подолали головну проблему варіаторів – нав’язливий монотонний звук при розгоні. Тепер при інтенсивному прискоренні Outlander дуже вдало імітує роботу класичного автомату, швидко та вміло жонглюючи віртуальними передачами.

Втім, інтенсивні прискорення, різкі гальмування та проходження поворотів з писком гуми зовсім не пасують поважному сімейному кроссоверу. На ходу головна перевага Mitsubishi Outlander – це комфорт. Достатньо м’яка та дуже енергоємна підвіска легко розправляється з багатостраждальними українськими дорогами. Навіть великі ями та вибоїни Outlander сприймає як незначні вади і не передає інформацію про їх подолання жодному члену екіпажу.

З’їзд на ґрунтову дорогу та легке бездоріжжя Outlander сприймає охоче. Великі ходи підвіски та гарно налаштований повний привід дозволяють легко рухатись лісовими шляхами та навіть піщаними пляжами. Саме тут стає в пригоді система Super-All Wheel Control, яка до цього була доступна лише в Eclipse Cross. Суть її роботи полягає в пригальмовуванні внутрішніх коліс в повороті при русі по м’якому покриттю. Звичайно, як танк, що здійснює поворот блокуванням гусениці, Outlander не маневрує, але допомога електроніки відчувається. І це додає впевненості. Для точної настойки є кілька режимів. Така система явно стане в нагоді взимку, коли дороги будуть припорошені снігом.

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Технології для всіх

Продовжуючи тему комфорту, гріх не згадати про сучасну мультимедійну систему з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, що легко конектиться зі смартфоном, дозволяє дивитись відео в популярних форматах та виконує голосові команди. Крім того, меломани оцінять пристойне звучання штатної аудіосистеми на вісім динаміків з підсилювачем в 510 Вт. Єдина незручність користування полягає у регулюванні гучності за допомогою сенсорних кнопок – кілька разів, замість того, щоб ввімкнути улюблену пісню голосніше, я за допомогою “крутилки” підвищував температуру обдуву в салоні.

Практичність та розрахунок

Сильною стороною Mitsubishi завжди була і залишається адекватна ціна. Повнопривідний 7-містний кроссовер у комплектації Instyle коштує 825 000 грн., а топова комплектація Ultimate доступна за ціною 919 000 грн. Знайти повнопривідний 7-містний кроссовер, який би коштував менше мільйона гривень, не так вже й просто.

До недоліків 7-містного Outlander можна приписати лише витрату палива – в жорсткому режимі тест-драйву він споживав трохи більше 12 літрів бензину. Звичайно ж, розмірена повсякденна експлуатація дозволить вкластись якщо не у паспортні 8,1 у змішаному циклі, то хоча би “десятку”. А для кого і цього буде забагато – простий і надійний атмосферний двигун завжди можна легко перевести на блакитне паливо. На відміну від поширених нині капризних турбованих агрегатів він до цього чудово пристосований.

Більше інформації про Mitsubishi Outlander – за посиланням.

Автори: Сергій Волощенко (відео), Євген Гудущан (текст)

Фото: Владислав Плєшаков