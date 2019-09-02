Тепер для українців доступна 7-місна версія Outlander і ще одна комплектація з моноприводом. Також сенсорний дисплей мультимедійної системи збільшився до 8 дюймів. А в топовій комплектації з'явилася система Super-All Wheel Control, яка до цього була доступна лише в Eclipse Cross.

7-місний Outlander доступний у двох максимальних комплектаціях - Instyle і Ultimate з бензиновим двигуном 2,4 л потужністю 167 к.с. і безступеневим варіатором. Вартість комплектації Instyle становить 825 000 грн., а топова комплектація Ultimate доступна за ціною 919 000 грн.

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Серед оновлень для всіх комплектацій (за винятком базової) - вдосконалена мультимедійна система для підключення смартфона Mitsubishi Connect 2 з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм. За допомогою голосових команд водій налаштовує карту, вибирає музику і відповідає на телефонні дзвінки. Мультимедійна система дозволяє дивитися відео в популярних форматах, збережене на зовнішніх флеш-накопичувачах. Також Ultimate оснащений новою преміум аудіосистемою Mitsubishi з 8 динаміками й підсилювачем в 510Вт, яку оцінять меломани.

5-місний Outlander в комплектації Intense також отримав зміни в інтер'єрі. Буде доступна нова оббивка сидінь зі штучної шкіри з вставками з тканини, і ще додані вставки в картах дверей з комбінованої шкіри.

Особливу увагу заслуговує нова моноприводна комплектація Outlander Inform з двигуном 2,0л потужністю 145к.с. Вона сподобається тим, хто зацікавлений в комфортному автомобілі для поїздок по місту. Базова комплектація Inform вже містить необхідні функції безпеки. Вартість моноприводного Mitsubishi Outlander становить 599 000 грн.

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