Теперь для украинцев доступна 7-местная версия Outlander и еще одна комплектация с моноприводом. Также сенсорный дисплей мультимедийной системы увеличился до 8 дюймов. А в топовой комплектации появилась система Super-All Wheel Control, которая до этого была доступна только в Eclipse Cross.

7-местный Outlander доступен в двух максимальных комплектациях – Instyle и Ultimate с бензиновым двигателем 2,4 л мощностью 167 л. с. и бесступенчатым вариатором. Стоимость комплектации Instyle составляет 825 000 грн., а топовая комплектация Ultimate доступна по цене 919 000 грн.

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Среди обновлений для всех комплектаций (за исключением базовой) – усовершенствованная мультимедийная система для подключения смартфона Mitsubishi Connect 2 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. С помощью голосовых команд водитель настраивает карту, выбирает музыку и отвечает на телефонные звонки. Мультимедийная система позволяет смотреть видео в популярных форматах, сохраненное на внешних флеш-накопителях. Также Ultimate оснащен новой аудиосистемой премиум Mitsubishi с 8 динамиками и усилителем в 510Вт, которую оценят меломаны.

5-местный Outlander в комплектации Intense также получил изменения в интерьере. Будет доступна новая обивка сидений из искусственной кожи с вставками из ткани, и еще добавлены вставки в картах дверей из комбинированной кожи.

Особое внимание заслуживает новая моноприводная комплектация Outlander Inform с двигателем 2,0 л мощностью 145 л.с. Она понравится тем, кто заинтересован в комфортном автомобиле для поездок по городу. Базовая комплектация Inform уже содержит необходимые функции безопасности. Стоимость моноприводного Mitsubishi Outlander составляет 599 000 грн.

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