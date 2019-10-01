Роботи для водія у ньому практично немає.

З наближенням Токійського автосалону, активізувались японські автовиробники. Nissan приготував для автошоу три десятки нових машин, серед яких виділяється концепт IMk.

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Електрокарчик компактний зовні та просторий всередині. Хетчбек має 3434 міліметра в довжину і чотири місця для пасажирів. Nissan говорить, що електрохетч є частиною нової філософії дизайну компанії “Позачасний японський футуризм” і демонструє вигляд японських машин, які з’являться за кілька років.

Мінімалізм зовнішній відлунюється всередині. При цьому акцент дизайнери інтер’єру зробили на просторі, прибравши з салону усе зайве. Наприклад, у кокпіті з фізичних органів управління залишились тільки кермо, селектор коробки передач та кнопка запуску мотора. Велика площа осклення візуально додає ще більше простору всередині IMk. В оздобленні використовуються натуральні матеріали.

Фото: концепт Nissan IMk / Nissan

Концепт розроблявся під вдосконалену систему автономного управління, тож в дорозі можна з розслабитись на зручному диванчику переднього ряду.



Технічні характеристики концепта Nissan IMx не були названі, однак прес-реліз повідомляє, що електрокар працює від одного електричного двигуна, що забезпечує “відмінне прискорення та гарний відклик на педаль акселератора, що ефективно працює на прискорення, зупинку та легко долає навіть круті схили”.

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