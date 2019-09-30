Крихітний автомобільчик Suzuki S-Presso вийшов навіть більшим за Jimny, а коштує, як колесо від Mercedes G-Class.

Компанія Maruti Suzuki – індійська дочірня марка японського виробника, представила абсолютно нову модель доступного кросовера для внутрішнього ринку. Базова вартість S-Presso становить 330 тисяч рупій або 112 440 гривень.

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Як не дивно, п'ятидверний кросовер виявився більшим за популярний позашляховик Jimny. Довжина новинки – 3665 міліметрів, проти 3365 міліметрів у Jimny. Колісна база кросовера – 2380 міліметрів. Він вміщує 5 чоловік і навіть залишає трохи місця для багажу. Кліренс в S-Presso, незважаючи на позашляхову зовнішність, досить скромний, усього 160 міліметрів, та й повнопривідних версій не передбачено, що свідчить про його міський характер.

Suzuki S-Presso побудований на модульній платформі Heartect п'ятого покоління – та ж архітектура використовується у моделях Swift, Ignis та Baleno. При цьому, в цілях економії, кросовер отримав спрощену підвіску і барабанні гальма.

Фото: Maruti Suzuki S-Presso / Suzuki

Силовий агрегат моделі запропонований лише один: бензиновий, трициліндровий агрегат об’ємом 1 літр і продуктивністю у 68 к.с. 90 Нм. Двигун поєднується з п'ятиступінчастою “механікою” або 5-діапазонною роботизованою трансмісією.

Новинка пропонується у 9 комплектаціях. Базове оснащення включає антиблокувальну систему гальм, подушку безпеки водія і один парктронік, колеса у такого виконання 13-дюймові. Для дорожчих комплектацій передбачені 14-дюймові диски, підсилювач керма, друга подушка безпеки, кондиціонер, безключовий доступ, мультикермо та мультимедіасистема з семидюймовим дисплеєм.

Інформації про плани виходу Suzuki S-Presso на інші ринки, окрім індійського, немає.

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