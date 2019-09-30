Пожежники набирали воду з озера, однак не розрахували стан ґрунту.

25 вересня пожежники Обухіського ДСНС України в Київській області втопили майже новеньку пожежну машину. Вони набирали воду з озера, однак під'їхали надто близько. Про це повідомляє ФБ-група "Трипільський край".

Інцидент стався у районі причальної стінки для теплоходів. Тут досить складний рельєф дна і рятувальники, імовірно, не розрахували, наскільки заїжджати у водойму для набору води.

Яким чином багатотонний МАЗ опинився в воді майже повністю – невідомо. Однак є відео, як його витягували з озера:

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