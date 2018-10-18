У житті буває всяке, і зарікатися від такої біди, як пожежа в машині, не можна нікому. Що робити, якщо вогонь виник у вас в автомобілі?

Для початку давайте з'ясуємо, через що починається пожежа в автомобілі (випадки умисного підпалу тут виключимо). Серед найбільш ймовірних причин – несправності проводки, точніше – коротке замикання.

Порушена з тієї чи іншої причини ізоляція дає оголеним частинам проводів можливість стикнутися між собою або з “масою” автомобіля.

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Дроти внаслідок протікання по ним струму короткого замикання, надмірно великого для проводки даного перетину, починають нагріватися. Через високу температуру плавиться і запалюється ізоляція, від неї – прилеглі деталі з пластику та інших горючих матеріалів. Кількість охоплених вогнем деталей збільшується, займається лакофарбове покриття, паливопроводи і так далі.

Гострі краї отворів в панелях, миші та інші шкідники – ось причина малопомітних пошкоджень проводки, які призводять до замикань і пожежі.

Порушення ізоляції, що призводять до короткого замикання, в автомобілі відбуваються через пошкодження гризунами, торкання гарячих частин і обертових деталей, рідше – перетирання об гострі краї деталей. Ще одна “електрична” причина загоряння, не дуже часта – порушення контакту в роз'ємах силових проводів, що супроводжуються іскрами і нагріванням, а потім і спалахом ізоляції.

Іноді коротким замиканням і порушенням контакту передують відмови в роботі електрообладнання, тому такі збої не можна залишати без уваги.

Більш рідкісний випадок – несправність електроприладів, в конструкції яких відбувається замикання і які при тому не захищені запобіжниками. Найчастіше це буває стартер, реле його приводу, вимикач маси. В результаті також перегріваються дроти, плавиться і займається ізоляція, і так далі. Причина таких відмов – в зносі вузлів і фізичному старінні їхніх матеріалів.

Через поганий контакт запобіжника його гніздо перегрілося і розплавилося – на щастя, пластик не спалахнув і пожежа не почалася.

Ще одна причина пожежі в автомобілі – витік палива. Перетерлась або лопнула трубка бензопроводу, продірявився корпус фільтра, пересохла прокладка, переповнився через збиті регулювання карбюратор… Все це може привести до потрапляння бензину або дизпалива на гарячі частини силового агрегату – вихлопні труби, колектор, глушник. Паливо загоряється, підпалює найближчі горючі матеріали – пластик, мастику, антикор, фарбу…

Якщо від машини починає пахнути паливом, потрібно шукати на ній такі сліди витоку, щоб негайно усунути його.

Як не дивно, але замість протікаючого палива на розпеченому вихлопному колекторі іноді виявляються якісь сторонні предмети – залишені під капотом ганчірки, шланги, каністри від масла, пристосовані під бачок для омивайки та інше.

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Що робити, якщо видно дим або вогонь?

Зупинити машину і негайно вийти з неї. Оцінити можливість вибуху. Відкрити замок капота, поки вогонь не пошкодив трос приводу замку. Доручити пасажирам або перехожим викликати пожежних. Відіслати людей, які не будуть вам допомагати, подалі від машини. Оглянути машину і встановити місце, звідки виходить дим і вогонь. Зазвичай це підкапотний простір. Приготувати вогнегасник, а краще ще й покривало, куртку, плащ (заберіть з кишені гаманець!). Акуратно відкрити капот на невеликий кут, щоб не дати різко приплив кисню. Встановити осередок загоряння. На початку пожежі це повинен бути конкретний палаючий предмет: провід, блок запобіжників, паливний шланг або бензофільтр, пластикова деталь. Направити струмінь вогнегасника на вогнище загоряння або щільно накрити покривалом. Не поспішайте відводити струмінь або прибирати покривало, навіть коли вогонь ніби затих – він може спалахнути знову. Тим часом вимкніть акумулятор, огляньте паливопроводи, усуньте небезпечні пошкодження. Якщо приборкати полум'я не вдається, не пропустіть момент, коли гасити вогонь стане марно – відійдіть в сторону, щоб не отримати опіків.

Вогнегасник повинен бути об`ємом не менше 2 л, і тримати його потрібно в салоні, щоб не втрачати дорогоцінні секунди на шлях до багажника

Рекомендація Авто24

Попередити пожежу простіше, ніж побороти її. Заходи протипожежної безпеки на борту автомобіля прості і загальновідомі. Але бувалі автомобілісти доповнюють їх своїм досвідом.

Для підвищення пожежної безпеки дотримуйтесь таких заходів:

Тримайте вогнегасник в салоні.

Не тримайте в підкапотному просторі ганчірки, серветки, тару з паливом, незакріплені пластикові пляшки.

Слідкуйте, щоб всі дроти, шланги і трубки під капотом були належним чином зафіксовані і не торкалися рухомих частин (шківів, ременів) і гарячих деталей.

Кожен раз при відвідуванні СТО просіть майстрів оглядати паливопроводи і проводку на предмет цілісності.

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