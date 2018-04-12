Що робити, якщо немає запаски, а шина розбита в мотлох – знання, без яких не вижити на дорогах нашої країни. Варіантів небагато, але вони є.

Ну і що робити, якщо немає запаски, а яма, в яку ти щойно влетів, виявилася глибиною по маточину? Їздити без п'ятого колеса в наші дні – недозволена розкіш. І тим не менше, її собі дозволяють не тільки водії модних моделей з балончиком піни замість запаски, але і власники, яким вкрай потрібен багажник – наприклад, машин, які оснащені ГБО.

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І навіть ті, хто сумлінно возить в багажнику повнорозмірну запаску, можуть зіткнутися з такою проблемою. Адже на “найзліших” ямах часто страждають відразу два колеса одного борта. Спробуємо узагальнити свій і чужий досвід, що стосується варіантів виходу з такої ситуації.

Пориви боковин довжиною понад 20 мм ремонтувати не можна – такі латки відстануть і шина різко втратить тиск, що дуже небезпечно



– Що з колесом? Чому воно спустило? Буває, що пошкоджується не покришка (точніше, вона теж, але дірка не наскрізна), а диск – метал мнеться від удару. І тоді повітря з колеса може вийти тільки в момент удару, а потім тиск в шині так-сяк утримується. Час від часу підкачуючи її (компресор або насос у вас хоч є?), можна "короткими перебіжками" продовжити рух до місця ремонту.

Якщо колесо спустило не через "травми" гуми або диска, а через банальний прокол, як правило шину можна періодично підкачувати і таким чином добиратися до майстерні

– Дзвінок другові. Прийшов час перевірити, наскільки надійні ваші друзі. Телефонуйте, просіть привезти запасне колесо – краще відразу в зборі, адже “гола” гума без диска на узбіччі дороги вам ні до чого.



– Асистанс. Провідні світові виробники обіцяють покупцям своїх автомобілів допомогу в дорозі. Шукайте в бардачку телефон дилера або картку фірмового асистансу – і поділіться своєю бідою з професіоналами. Виклик швидше за все буде недешевим, так що спершу розгляньте подані нижче варіанти.

Литі диски більш крихкі, ніж сталеве штампування. З такими ушкодженнями ні на дорозі, ні в майстерні вже нічого вдіяти не можна

– Голосуємо. Зупиніть проїжджаючу повз машину – бажано місцевого жителя – і попросіть відвезти вас з вашим колесом до найближчого шиномонтажу. Ще варіант – попросити викликати, зателефонувавши або заїхавши безпосередньо на СТО, майстра з найближчого шиномонтажу, який забере пошкоджене колесо на ремонт і через певний час повернеться з ним, вже справним.



– Колесо в борг. Такий спосіб допомоги в дорозі незнайомій людині практикувався в радянські роки. Тоді колеса страждали не від ям, а від дефіциту: через відсутність у продажу шин і камер на них їздили часом буквально до дірок. У водія, що проїжджає повз машини, спробуйте попросити в борг запаску, щоб повернути її йому біля найближчого шиномонтажу. Заразом можна перевірити безпідставну тезу про те, що в наші дні люди стали менше чуйними.

Наскрізні пориви боковини – наслідок їзди поганими дорогами з надмірно високою швидкістю: іноді такою можна вважати 10 – 15 км / год

– Евакуатор. Найважче – знайти контакти компанії, яка надає послуги з евакуації. А вже за ваші гроші водій евакуатора знайде вас й на краю світу і вивезе до бажаної СТО разом з усіма колесами, цілими і пошкодженими. До слова, пошук телефону евакуатора в наш час спростився завдяки мобільному інтернету.



– Дідівський метод. Колись в ситуації, коли допомоги чекати було зовсім вже ні від кого, відчайдушні автомобілісти замість повітря наповнювали шину ... підручними матеріалами: сіном, соломою, ганчірками ... Звісно, попередньої несучої здатності в шини не було, але потихеньку їхати було можна.

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– Варварський метод. Власне кажучи, теоретично ніщо не заважає їхати і на колесі зі спущеною шиною, адже металевий диск все одно залишається круглим. Правда, доведеться змириться з тим, що шина буде розірвана на шматки (але їй, швидше за все, і так кінець), а диск буде подряпаний.

Головне, тримати швидкість не більше 5 км / год, адже з таким колесом машиною погано керувати. Протягом перших декількох кілометрів шина буде трохи захищати диск від пошкоджень, і тільки потім зруйнується. Якщо при цьому їхати швидко, постраждає машина – гумове лахміття поб'є фарбу і антикор на колісних арках, бризковики та ін.

Боковина – найслабше місце будь-якої шини. Хоча деякі виробники посилюють каркас боковини особливо міцним волокном

Ви врятовані!

Отже, ви якимось чином вибрались до точки шиноремонту. Не поспішайте ремонтувати пробоїну в покришці: якщо вона більше 2 см, латка на боковині все одно незабаром відвалиться. Якщо купити нову шину неможливо, зробіть колесо камерним. Ще один варіант – купити на шиномонтажі вживану шину в потрібному розмірі, щоб без пригод доїхати на ній до мети призначення.

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