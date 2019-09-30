Пожарные набирали воду из озера, однако не рассчитали состояние почвы.

25 сентября пожарные Обуховского ГСЧС Украины в Киевской области утопили почти новенькую пожарную машину. Они набирали воду из озера, однако подъехали слишком близко. Об этом сообщает ФБ-группа "Трипольский край".

Инцидент произошел в районе причальной стенки для теплоходов. Здесь достаточно сложный рельеф дна и спасатели, вероятно, не рассчитали, как далеко заезжать в водоем для набора воды.

Каким образом многотонный МАЗ оказался в воде почти полностью – неизвестно. Однако есть видео, как его вытаскивали из озера:

Напомним, как тушить огонь в авто.